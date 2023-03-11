جامعة أم القرى: الدراسة عن بُعد غدًا بجميع المقرات والكليات

قررت جامعة أم القرى، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم السبت: “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من الجامعة على اتخاذ إجراءات السلامة، فقد تقرر أن تكون الدراسة للطلاب والطالبات ليوم غدٍ الأحد عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات”.