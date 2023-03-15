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استهدفت 350 من طلاب وطالبات الصيدلة

جامعة الأميرة نورة تستضيف فعالية أكثر من صيدلي بنسختها الـ9

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
جامعة الأميرة نورة تستضيف فعالية أكثر من صيدلي بنسختها الـ9
المواطن - فريق التحرير

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نظَّمت كلية الصيدلة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023م، فعالية “أكثر من صيدلي” بنسختها التاسعة، استهدفت من خلالها أكثر من (350) من طلاب وطالبات الصيدلة، والصيادلة الممارسين في قطاعات الصيدلة المختلفة.

وسعت الفعالية التي أقيمت في مركز أبحاث العلوم الصحية بالجامعة، لتحفيز وإلهام طالبات وطلاب الصيدلة من خلال تسليط الضوء على أمثلة ملهمة من الصيادلة، الذين كان لهم سبق المبادرة والقيادة لمبادرات ذات أثر على المهنة والمجتمع، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

نخبة من المتحدثين والمهتمين والخبراء

وتضمَّنت الفعالية عددًا من المحاضرات، قدمها نخبة من المتحدثين والمهتمين والخبراء في مجال الصيدلة، منها: (تحدي البدايات، تأسيس منارة نورة ومبادرة “نقدر” اللاربحية، تطوُّع الطلاب والأنشطة اللامنهجية، الصيدلة وتأليف الكتب، مجال الأدب والكتابة). كما اشتملت الفعالية على (4) ورش عمل، هي: (التطوُّع الصحي وبناء الفريق، قوة استخدام صوتك، ريادة الأعمال تحت مظلة الصيدلة- مجال صناعة مستحضرات التجميل والعطور، كيف تُنشِئ صيدليتك الخاصة).

وعلى هامش الفعالية أُقيم معرض مصاحب للأندية الطلابية في كليات الصيدلة بالمملكة؛ بهدف إتاحة الفرصة للأندية الطلابية، والجمعيات الصيدلانية؛ لعرض إنجازاتهم وفرصهم التطوعية، وحثِّ الطلاب الآخرين على الخدمة المجتمعية والتطوع.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود كلية الصيدلة، لتحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال توفير بيئة جامعية جاذبة للطالبات، معززة لمهارات الطالبات على الابتكار، وتجمع بين التفكير النقدي والتحليلي ومهارات التواصل، بالإضافة إلى تأسيس منظومة صحيَّة مجتمعيَّة مرنة ذات أسلوب مبتكر، تعتمد على التكامل بين قطاعات الجامعة كافة، والاستثمار الأمثل للإمكانات والموارد في تعزيز الوعي الصحي.

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