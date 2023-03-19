جامعة الأمير سلطان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت جامعة الأمير سلطان عبر موقع تويتر، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل بمدينة الرياض، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
مساعد قانوني أول:
المؤهلات والخبرات:
مساعد قانوني:
المؤهلات والخبرات:
مراجع قانوني:
المؤهلات والخبرات:
أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/26هـ الموافق 2023/03/18م.
تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):