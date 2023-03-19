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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

جامعة الأمير سلطان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
جامعة الأمير سلطان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الأمير سلطان عبر موقع تويتر، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل بمدينة الرياض، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد قانوني أول:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).
  •  خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.
  •  لديه القدرة والمعرفة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.
  •  يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.

مساعد قانوني:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).
  •  خبره لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
  •  لديه القدرة والمعرفة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.
  •  يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.

مراجع قانوني:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).
  • خبرة بالمراجعة القانونية لا تقل عن 5 سنوات.
  • يلزم إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/26هـ الموافق 2023/03/18م.

تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

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