جامعة الأمير سلطان تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت جامعة الأمير سلطان عبر موقع تويتر، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات للعمل بمدينة الرياض، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد قانوني أول:

المؤهلات والخبرات:



درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال.

لديه القدرة والمعرفة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.

يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.

مساعد قانوني:

المؤهلات والخبرات:



درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).

خبره لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

لديه القدرة والمعرفة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.

يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.

مراجع قانوني:

المؤهلات والخبرات:



درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).

خبرة بالمراجعة القانونية لا تقل عن 5 سنوات.

يلزم إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/26هـ الموافق 2023/03/18م.

تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):