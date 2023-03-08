جامعة الإمام تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي (الماجستير والدكتوراه) للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج (المرحلة):

– الفقه المقارن (ماجستير / دكتوراه).

– السياسة الشرعية – أنظمة (ماجستير / دكتوراه).

– الدعوة (ماجستير / دكتوراه).

– الحسبة والرقابة (ماجستير / دكتوراه).

– الدراسات الإسلامية المعاصرة (ماجستير / دكتوراه).

– أصول الفقه (ماجستير / دكتوراه).

– الفقه (ماجستير / دكتوراه).

– السنة وعلومها (ماجستير / دكتوراه).

– العقيدة والمذاهب المعاصرة (ماجستير / دكتوراه).

– القرآن وعلومه (ماجستير / دكتوراه).

– علم اللغة التطبيقي – لغويات تطبيقية (ماجستير / دكتوراه).

– علم النفس – الصناعي والتنظيمي (دكتوراه).

– علم النفس – مسار الانحراف والجريمة (ماجستير).

– الجغرافيا الطبيعية (ماجستير / دكتوراه).

– الجغرافيا البشرية (دكتوراه).

– الجغرافيا (ماجستير).

– التاريخ (دكتوراه).

– التاريخ الإسلامي (ماجستير).

– التاريخ الحديث (ماجستير).

– المناهج وطرق التدريس (ماجستير / دكتوراه).

– الإدارة والتخطيط التربوي (ماجستير / دكتوراه).

– أصول التربية (ماجستير / دكتوراه).

– التربية الإسلامية (ماجستير).

– التربية الخاصة – الإعاقة العقلية (ماجستير).

– التربية الخاصة – صعوبات التعلم (ماجستير).

– التربية الخاصة – اضطرابات طيف التوحد (ماجستير).

– الأدب الإنجليزي (ماجستير / دكتوراه).

– اللغة الإنجليزية وآدابها – الترجمة (ماجستير / دكتوراه).

– اللغة الإنجليزية – لغويات تطبيقية (دكتوراه).

– اللغة الإنجليزية – لغويات نظرية (دكتوراه).

– اللغة الإنجليزية – اللغويات (ماجستير).

– الأدب والنقد (ماجستير / دكتوراه).

– البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي (ماجستير).

– النحو والصرف وفقه اللغة (دكتوراه).

– العلوم في الرياضيات (ماجستير).

– فيزياء الجوامد (ماجستير).

– الفيزياء النووية (ماجستير).

– إدارة إعمال (MBA) (ماجستير).

– العلوم في المحاسبة (ماجستير).

– الاقتصاد (ماجستير / دكتوراه).

– أمن المعلومات (ماجستير).

– الذكاء الاصطناعي (ماجستير).

– علوم الحاسب (ماجستير).

.. وأخرى.

ملاحظة هامة:

– البرامج أعلاه للترم السابق (قد يطرأ عليها تغيير من حذف وإضافة).

برامج الدراسات العليا:

1- أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل (البكالوريوس للماجستير) بالانتظام، بمعدل لا يقل عن (3.25 من 5) أو ما يعادلها، ومعادلة رسمية للشهادة إذا كانت من جامعة غير سعودية.

2- الشهادة الجامعية بالانتساب بمعدل لا يقل عن ( 4 من 5) أو ما يعادلها حسب شروط القسم العلمي.​

3- الشهادة الجامعية بمعدل لا يقل عن (2.75 من 5) أو ما يعادلها للمتقدمين على برامج الدبلوم العالي.

4- يشترط للقبول بمرحلة الدكتوراه الحصول على تقدير (جيد جدا) على الأقل في مرحلة الماجستير.​

5- الحصول على درجة (70) فأكثر في اختبار القدرات للجامعيين قبل أقفال بوابة القبول، ما لم يشترط القسم العلمي درجة أعلى، وتستثنى برامج الدبلوم العالي​.

6- يحق لغير السعوديين (من غير طلاب المنح) أن يتقدموا لبرامج الدراسات العليا (برسوم دراسية).

7- يشترط للقبول في مرحلة الماجستير إذا كان المتقدم موظفاً موافقة المرجع الوظيفي على الدراسة.

8- تُستثنى برامج الدكتوراه (برسوم دراسية) من شرط التفرغ التام للدراسة، علما بأن الدراسة في – البرامج التي برسوم دراسية في الفترة المسائية.

9- ألا ي​كون المتقدم ملتحقا ببرنامج للدراسات العليا في أي جامعة أخرى، أو سبق طي قيده بقرار تأديبي أو بسبب الإخلال بالأمانة العلمية.

10- يشترط التقدم بالطلب خلال المواعيد المحددة من عمادة الدراسات العليا، ولا تقبل أي طلبات خارج تلك الأوقات مهما كانت المبررات.

شروط القسم العلمي المراد التقديم على برنامجه:

1- أن تنطبق على المتقدم الشروط الإضافية الخاصة للالتحاق ببرامجها، مثل: تحديد التخصصات المطلوبة، أو اللغة الإنجليزية أو تحديد درجة لاختبار قدرات الجامعيين، أو اشتراط مقررات تكميلية.. وغيرها، وقد تم توضيح تلك الشروط بالتفصيل أمام كل برنامج في التخصصات المتاحة.

2- مدة صلاحية الاختبارات المشروطة للقبول في برامج الدراسات العليا:

3- ​صلاحية اختبار قدرات الجامعيين خمس سنوات.

4- صلاحية اختبارات اللغة الإنجليزية بأنواعها ثلاث سنوات.​​

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا