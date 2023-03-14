جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن تفاصيل المقابلات الشخصية لوظائف الأمن

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين والمرشحات على وظائف الأمن المعلن عنها في تاريخ 13/7/1444هـ حيث ستكون المقابلة الشخصية في القاعة الكبرى (16A) في المدينة الجامعية يوم الخميس بتاريخ 24/8/1444هـ الموافق 16/3/2023م الساعة 8 صباحاً.
– حارس أمن ممارس.
– حارس أمن.
– حارس أمن مساعد.
موقع المقابلة الشخصية بقاعة المؤتمرات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (A16):
– من خلال موقع الجامعة: اضغط هنا