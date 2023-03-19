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حسب تقويم أم القرى

جامعة المجمعة تستعد لترائي هلال شهر رمضان

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
جامعة المجمعة تستعد لترائي هلال شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أنهت جامعة المجمعة، ممثلة بوحدة الرصد بمرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير الاستعداد لرصد هلال شهر رمضان المبارك 1444هـ في الموقع الخاص بها، حيث ستقوم – بإذن الله تعالى – برصد هلال شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.

وأوضح المرصد الظروف العلمية لتحري هلال رمضان، وذلك بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس 2023م حسب تقويم أم القرى ، حيث تفيد المعطيات الحسابية أن القمر سيغرب قبل الشمس وسيحدث الاقتران الساعة 8:23 مساءً بتوقيت الرياض.

الاستعداد لترائي هلال رمضان

وفي يوم الأربعاء 30 شعبان 1444هـ الموافق 22 مارس 2023م ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:32، ويغرب الهلال الساعة 7:23، أما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس عند الساعة 6:09 عند درجة 271، وسيغرب الهلال الساعة عند الساعة 7:00 عند درجة 274، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 51 دقيقة وبارتفاع 11.25 درجة واستطالة 12.25 درجة، والله أعلم.

ويأتي ذلك انطلاقاً من المهام التي يضطلع بها المرصد الفلكي بالجامعة، والذي قامت الجامعة بإنشائه والعمل على تجهيزه بأحدث التجهيزات التقنية، وكذلك إمداده بالخبرات الأكاديمية والعلمية، وكذلك الخبرات في مجال الترائي، وفي مجال الحساب الفلكي.

وتشارك الجامعة من خلال هذا المرصد في إحياء سنة الترائي، وذلك تنفيذاً لدعوة ولاة الأمر لعموم المسلمين في ترائي هلال شهر رمضان في هذا اليوم، حيث تضع الجامعة كافة إمكاناتها في مجال الرصد والترائي في خدمة هذه الشعيرة العظيمة.

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