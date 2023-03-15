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جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك سعود عن حاجتها لكوادر بشرية وطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية للجهات المستفيدة في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مشتريات.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن سنتين.
4- مستوى اللغة الإنجليزي (ممتاز).
5- أن يستوفي المتطلبات الخاصة بكل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة العملية.
6- أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لطبيعة المهام الوظيفية.

المزايا والحقوق الوظيفية:

1- رواتب وبدلات تنافسية.
2- تأمين صحي لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته.
3- تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.

ملاحظة:

– علماً بأنه سيجري استبعاد غير المطابقين للمؤهلات والشروط المطلوبة.

كامل الشروط والتفاصيل (PDF):

اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من تاريخ 1444/08/22هـ الموافق 2023/03/14م ولمدة أسبوع.

طريقة التقديم:

– على من تنطبق عليهم الشروط الموضحة أعلاه التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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