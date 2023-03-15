جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود عن حاجتها لكوادر بشرية وطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية للجهات المستفيدة في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– أخصائي مشتريات.
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن سنتين.
4- مستوى اللغة الإنجليزي (ممتاز).
5- أن يستوفي المتطلبات الخاصة بكل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة العملية.
6- أن يكون لائقاً صحياً وفقاً لطبيعة المهام الوظيفية.
1- رواتب وبدلات تنافسية.
2- تأمين صحي لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته.
3- تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.
– علماً بأنه سيجري استبعاد غير المطابقين للمؤهلات والشروط المطلوبة.
كامل الشروط والتفاصيل (PDF):
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من تاريخ 1444/08/22هـ الموافق 2023/03/14م ولمدة أسبوع.
– على من تنطبق عليهم الشروط الموضحة أعلاه التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا