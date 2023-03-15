جامعة الملك سعود تنظم حملة طبية للتوعية بسرطان القولون والمستقيم

تنظم وحدة القولون والمستقيم في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود حمله توعوية بعنوان “الفحص المبكر سرطان القولون والمستقيم” خلال الفترة من 17 – 18 مارس الجاري في مول أفينو بارك بمدينة الرياض، لرفع مستوى الوعي لدى الناس حول أمراض القولون والمستقيم ومسبباتها وسُبل العلاج منها بمشيئة الله، لاسيما أمراض السرطان التي قد تحدث للمُصاب نتيجة تطوّر المرض دون علاجه واتخاذ التدابيراللازمة للوقاية منه مبكرًا.

التوعية بسرطان القولون والمستقيم

وأوضح مدير إدارة الوحدة استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور عمر بن عبدالله العبيد أن الحملة تستهدف مرضى القولون والمستقيم والناس بشكل عام بغية توعيتهم بمسببات هذا المرض وأضراره الصحية على الإنسان إلى جانب توعيتهم بكيفية الوقاية منها بإذن الله، مبينًا أن الحملة جرى اختيارها في إحدى الأسواق العامة في مدينة الرياض بغية الوصول إلى أكبر عدد من الناس وإيصال الرسالة الطبية إليهم.

وأفاد أن أمراض القولون من الأمراض الشائعة التي يعاني منها العديد من الناس سواءً من الرجال أو من النساء ويمكن تدارك الإصابة بهافي وقت مبكر بإذن الله من خلال نصائح طبية سيتم تقديمها للجمهور خلال الحملة، مشيراً إلى أن وحدة القولون والمستقيم تهتم على مدار العام بتوعية مرضاها والمراجعين للمدينة الطبية بأمراض القولون وتحرص عبر كل الوسائل الاتصالية الوصول إلى مختلف الناس وتحقيق الأثر فيهم بوصف ذلك أحد مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي في رؤية السعودية 2030 الرامي إلى تعزيز الوقاية ضد المخاطرالصحية.