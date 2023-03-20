جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
مدير الشؤون الفنية:
المؤهلات والخبرات:
فني رعاية مرضى:
المؤهلات والخبرات: