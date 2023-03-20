جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: مدير الشؤون الفنية: المؤهلات والخبرات: المؤهلات العلمية: بكالوريوس هندسة – أساسي

الخبرة العملية: خبرة عشر (10) سنوات في الهندسة منها أربع (4) سنوات في الإشراف

مهارات اللغة الإنجليزية: IELTS: 5 ، STEP: 75 ، أو TOEFL: (PBT: 466) (IBT: 51) فني رعاية مرضى: المؤهلات والخبرات: تعليم: دبلوم في التمريض أو مجال ذي صلة – أساسي

خبرة في العمل: سنة واحدة (1) من الخبرة في مجال ذي صلة – يفضل.

متطلبات أخرى: تسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية – أساسي.

مهارات اللغة الإنجليزية: IELTS: 6 ، STEP: 75٪ ، أو TOEFL: (PBT: 500) (IBT: 61) طريقة التقديم: أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).