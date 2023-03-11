جامعة طيبة: تعليق الدراسة الحضورية في الفروع بـ4 مناطق غدًا

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أعلنت جامعة طيبة، اليوم السبت، عن تعليق الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون عن بُعد غدًا الأحد.
وذكرت الجامعة في بيان أنه “بناءً على ما وُرد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة طيبة عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم الأحد في فروع الجامعة بمحافظة المهد وخيبر وبدر والحناكية فقط وذلك لكافة الطلبة لتكون الدراسة عن بُعد عبر البلاك بورد ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها”.