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عرضت الأبحاث الخاصة بالمشكلات الأمنية

جامعة نايف تستعرض جهودها بالقمة العالمية الشرطية في دبي 

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥١ مساءً
جامعة نايف تستعرض جهودها بالقمة العالمية الشرطية في دبي 
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات وأعمال القمة الشرطية العالمية في إمارة دبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد إمارة دبي، وعدد من قادة الشرطة والأمن العرب، ووكالات إنفاذ القانون من أكثر من 112 دولة، وبمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حيث ستعرض الجامعة على مدى ثلاثة أيام جهودها في المجال الشرطي والأمني عبر جناحها في المعرض المصاحب لفعاليات القمة، وبرامج متطورة لتدريب وإعداد القادة والمختصين في المجالات الأمنية بالدول العربية، عبر تقنيات رقمية تفاعلية بحضور خبراء من الجامعة في كافة البرامج والأنشطة التي تقدمها.

المشكلات الأمنية

كما يحتوي جناح الجامعة (7D18) على عرض للأبحاث والمؤلفات الخاصة بالقضايا والمشكلات الأمنية المعاصرة وكيفية مواجهاتها، وكذلك برامج وأبحاث ومخرجات المراكز البحثية والتدريبية والشراكات الدولية التي أبرمتها بهدف تطوير قدرات الأجهزة الأمنية بالدول العربية.

أوراق علمية

وقال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، إن مشاركة الجامعة في القمة العالمية للشرطة في دبي يأتي إدراكًا لأهمية هذا الحدث الذي أصبح من أهم الأحداث الدولية والأنشطة الأمنية العالمية في مجال العمل الشرطي والأمني بشكل عام، موضحًا أن الجامعة تشارك في المؤتمر بأوراق علمية في مجالات الأدلة الجنائية والجرائم السيبرانية، وكذلك من خلال جناح الجامعة في المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر الذي يعرض الخدمات التعليمية والتدريبية التي تقدمها الجامعة، كما سيتم بحث فرص الشراكة بين الجامعة والجهات ذات العلاقة المشاركة في فعاليات القمة.

يشار إلى أن مشاركة الجامعة في القمة الشرطية العالمي يأتي بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يهدف إلى إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية عبر برامج علمية وتدريبية وأكاديمية مميزة أُعدت بجودة عالية لتُواكب احتياجات الجهات الأمنية والعدلية العربية.

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