Icon

أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها Icon أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي Icon لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام Icon لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم Icon مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق Icon وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية Icon الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك Icon محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة Icon مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع المتسولين في المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
بنظام العقود في عدد من التخصصات

جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف عقود تعاون (رجال / نساء) للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ لحملة الماجستير للتدريس في تخصصات (المحاسبة، إدارة الأعمال) بالكلية التطبيقية بشرورة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- حاصلًا على درجة الماجستير مع معادلتها في حال كانت من جامعة خارجية.
3- اجتياز المتقدم للاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص وبدرجة لا تقل عن 60%.
4- اجتياز المقابلة الشخصية مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.

المستندات:

– صورة مصدقة من المؤهل المطلوب.
– صور مُعتمدة من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت.
– صورة الهوية الوطنية سارية المفعول، على أن يتم رفعها عبر البريد الإلكتروني للكلية التطبيقية بشروره

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/29هـ الموافق 2023/03/21م ولمدة أربعة أيام.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو
الرياضة

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا مع بداية رمضان
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا...

السعودية اليوم
إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة رئيسًا للصين
العالم

إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة...

العالم
عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان بجورجيا
العالم

عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان...

العالم
فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب 17 عامًا
العالم

فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب...

العالم
الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية
السعودية اليوم

الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين...

السعودية اليوم
محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق العلا
الرياضة

محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق...

الرياضة
تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري...

الرياضة