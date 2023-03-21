جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

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أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف عقود تعاون (رجال / نساء) للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ لحملة الماجستير للتدريس في تخصصات (المحاسبة، إدارة الأعمال) بالكلية التطبيقية بشرورة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- حاصلًا على درجة الماجستير مع معادلتها في حال كانت من جامعة خارجية.
3- اجتياز المتقدم للاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص وبدرجة لا تقل عن 60%.
4- اجتياز المقابلة الشخصية مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.
– صورة مصدقة من المؤهل المطلوب.
– صور مُعتمدة من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت.
– صورة الهوية الوطنية سارية المفعول، على أن يتم رفعها عبر البريد الإلكتروني للكلية التطبيقية بشروره
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/29هـ الموافق 2023/03/21م ولمدة أربعة أيام.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]