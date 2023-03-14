جبال اللوز تكتسي بالأبيض

شهدت مرتفعات جبال اللوز في نيوم بمنطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، تساقطًا كثيفًا للثلوج، مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار وزخات البرد.

ثلوج جبال اللوز

وأظهر مقطع فيديو متداول، الجمال الذي توشحه المكان، حيث افترشت الأرض بالأبيض، مع برودة الطقس.

ورسمت الثلوج المتساقطة على جبال اللوز، لوحة فنية يمتزج فيها اللون الأبيض المختلط بالطين على المرتفعات الجبلية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق ويمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.