Icon

الربيعة: إعلان مبادرة إنشاء مدينة لوجيستية إنسانية بالسعودية قريبًا Icon إحالة جانيين إلى النيابة العامة لتورطهما في جرائم سرقة وسلب Icon تطوير أسوارة ذكية تتنبأ بالنوبة القلبية في دقائق Icon ساسكو تربح 89.71 مليون ريال في 2022 بزيادة 76.45% Icon نساء سعوديات مصدر فخر المملكة باليوم العالمي للمرأة Icon الكثيري القابضة تبدأ طرح صكوك سلسلة الإصدار الأولى المقومة بالريال 12 مارس Icon شاهد.. بنات رونالدو يتحدثن العربية في السعودية Icon انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية السعودية Icon الدولار يصل لأعلى مستوياته مقابل العملات الرئيسية Icon الداخلية تحتفي بـ المرأة السعودية: إنجازات متتالية وطموحات لا محدودة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يضم مواقع أثرية تزخر بنقوش صخرية تمتد لآلاف السنين

جبل صيدح بنجران يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
جبل صيدح بنجران يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

منطقة حمى الثقافية التي سجلت في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، تعد من أهم المواقع الأثرية والتاريخية، التي مرت عليها العديد من الحضارات المختلفة، وتتضمن مواقع أثرية تزخر بالنقوش الصخرية المكتوبة بنصوص قديمة كالخط الثمودي، والنبطي، والمسند الجنوبي، وغيرها، وهي وجهة مفضلة ومحببة للكثير من السياح والمستكشفين للاطلاع على تلك النقوش التي تمتد لآلاف السنين.

وجبل صيدح هو أحد تلك المواقع الأثرية والتاريخية البارزة، التي تعود أهميته إلى نقوشه الأثرية الشاهدة على عراقته التاريخية على مر العصور.

إرث تاريخي

ويتميز الجبل بأنه إرث تاريخي عريق ومعلم سياحي بارز، يرتاده السياح من داخل المملكة وخارجها لمشاهدة الرسوم والنقوش التي رسمها ونقشها الإنسان على واجهات صخور الجبل، والأدوات الحجرية التي استخدمها في حفر رسومه ونقوشه الكتابية المتنوعة والغنية، التي تدل على فن وإبداع الإنسان في العصور القديمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تكريم المحسنين والمتبرعين عبر منصة إحسان
السعودية اليوم

تكريم المحسنين والمتبرعين عبر منصة إحسان

السعودية اليوم
الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على الرحلات السعودية
السعودية اليوم

الفوضى تعم مطار جون كنيدي وتؤثر على...

السعودية اليوم
تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني
تكنولوجيا

تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني

تكنولوجيا
موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة
السعودية اليوم

موعد أطول موجة برد تشهدها المملكة

السعودية اليوم
تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!
الرياضة

تساؤلات عن الجراد والكراسي المتهالكة بملعب الوحدة!

الرياضة
توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق
حصاد اليوم

توقعات بهطول أمطار متوسطة على عدة مناطق

حصاد اليوم
الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي
آخر الاخبار

الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي

آخر الاخبار
ChatGPT يحاور سوناك وبيل غيتس في مقابلة مثيرة
تكنولوجيا

ChatGPT يحاور سوناك وبيل غيتس في مقابلة...

تكنولوجيا