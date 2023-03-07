جثة دب بني يفوق عمرها 3500 عام تشكيل نادي الزمالك لمواجهة الترجي بـ دوري أبطال إفريقيا فيصل بن بندر يدشن بوابة كبار المحسنين في منصة إحسان حامل تثير جدلاً بالمغرب بعد وضعها مولودًا بالشارع العام الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في نجران وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي مذكرة تفاهم لتعزيز كفاءة خدمات الطاقة المقدمة في الحرمين عبدالله مقرن يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك نجران مشروع توسعة منطقة الإجراءات وراء ازدحام جسر الملك فهد
عثر متخصصون من جامعة شمال الشرق الفيدرالية الروسية بالتعاون مع زملائهم الروس والأجانب على جثة لدب بني يفوق عمرها 3500 عام.
وشرح المتخصصون جثة الدب البني، وقد أجريت تلك العملية النادرة لأول مرة في العالم، مع العلم أن الجثة المكتشفة في جمهورية ياقوتيا بشمال شرق سيبيريا كانت بحالة جيدة بسبب وجودها لمدة طويلة داخل الجليد الأزلي.
واحتفظ الدب البني بأنسجته الرخوة، وهذه هي السمة المميزة له، وفقًا لبلانيتا.
ووفقًا للباحثين، فإن المظهر الخارجي للدب البني المكتشف في ياقوتيا لا يختلف من ناحية الشكل عن الدببة المعاصرة.
وبفضل دراسة الأحفورة، سيتمكن العلماء من استعادة صورة المشهد الطبيعي لذلك الوقت، ومعرفة ما كان يأكله الحيوان المفترس القديم.
وسيتم إرسال دماغ الحيوان إلى موسكو للدراسة. ومن الممكن أن يتم عرضه في متحف معهد الدماغ التابع لأكاديمية العلوم الروسية.