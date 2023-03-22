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ينتهي عقده مع باريس هذا الموسم

جدل بشأن توقيع ليونيل ميسي للهلال

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
جدل بشأن توقيع ليونيل ميسي للهلال
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم الرياضي الجديد، وسط أنباء عن اقترابه من الانضمام إلى الهلال.

نهاية التعاقد ومفاوضات الهلال

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير مؤخرًا أن إدارة نادي الهلال تسعى لضمه، خاصة بعد نجاح النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت تقارير أن الهلال عرض على ليونيل ميسي، الحصول على 600 مليون يورو، من أجل الحصول على توقيعه، وسط أنباء عن تراجع باريس سان جيرمان عن رغبته في تجديد عقده، لتراجع مستواه وتوتر علاقته مع الجماهير.

ميسي في مباراة باريس سان جيرمان ضد رين
ميسي في المباراة – المصدر @PSG_arab

ليونيل ميسي يقترب من التوقيع

وانتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تُفيد بحصول الهلال على توقيع ميسي، خاصة بعدما نشر تطبيق المطار، الشريك الرسمي للنادي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وقال: “حيا الله ولدنا.. جهزوا البشوت”.

وأرفق حساب التطبيق الرسمي مع التغريدة، صورة لظل ليونيل ميسي بالرقم 10، رافعًا يديه إلى السماء، بطريقة احتفاله الشهيرة بالأهداف، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي اعتبرتها إشارة لتوقيعه.

ميسي
ميسي – المصدر Andreas Schaad / LaPresse

وتفاعل حساب كأس العالم فيفا الرسمي على “تويتر”، مع هذه الأنباء، ونشر صورة للنجم الأرجنتيني، وعلق قائلًا: “صال وجال باحتفالات كثيرة وأهداف إيقونية، تُرى أين يحتفل ليونيل ميسي بأهدافه الموسم القادم؟”.

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي حمد الصويلحي عبر برنامج ملعب SBC، أن الهلال لازال في مرحلة المفاوضات مع ليونيل ميسي، إلا أنه لم يحصل على توقيعه بشكل رسمي.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @fifaworldcup_ar
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