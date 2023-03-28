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قدراتها لا تؤهلها لمنازلة السيدات

جدل بعد إقصاء ملاكمة جزائرية من بطولة العالم

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ صباحاً
جدل بعد إقصاء ملاكمة جزائرية من بطولة العالم
المواطن - فريق التحرير

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تسبب استبعاد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من خوض نهائي وزن 66 كجم في بطولة العالم المقامة في نيودلهي، والذي كان مقررًا الأحد، في جدل وغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر.

بيان الاتحاد الدولي

وأعلن الاتحاد الدولي في بيان أن استبعاد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من بطولة العالم آي بي إيه للملاكمة تم بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية، وفقًا لبي بي سي عربي.

وبحسب بيان الاتحاد: “يتمسك آي بي إيه بقواعده ولوائحه، بالإضافة إلى الخصوصية الشخصية والطبية للرياضيين، وبالتالي لا يمكن لـ آي بي إيه أن يكشف عن (تفاصيل) هذا الخرق لمعايير الأهلية”.

رد الاتحاد الجزائري

من جانبه، نشر الاتحاد الجزائري للملاكمة، خبر استبعاد خليف دون التعمّق في الأسباب، وقال: “الاتحاد الدولي للملاكمة يمنع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من المشاركة في بطولة العالم لأسباب صحية”.

وفي تصريح صحفي أوضح وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبدالرحمن حماد، أن “الاتحاد الدولي للملاكمة النسوية يجري التحاليل قبل النهائي، وهذا التحليل أجري يوم 16 والنتائج كانت يوم 23، والاتحادية الجزائرية قامت بالطعن اليوم صباحًا، واللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لم تقبل الطعن وأقصيت الملاكمة”.

مؤامرة ضد الملاكمة

وبدورها نشرت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مقطع فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل ما حدث معها قائلة: “لسوء الحظ، علمت بالأمس أنه ليس باستطاعتي خوض النهائي. ما زلت فخورة بنفسي لأني رفعت علم بلادي”.

ووصفت الملاكمة الجزائرية ما حدث بـ”المؤامرة”. وأضافت: “القول إني أملك صفات وقدرات لا تؤهلني لمنازلة السيدات غير منطقي”.

وشغل خبر إقصاء إيمان من بطولة العالم، الجزائريين وتصدر اسمها وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

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