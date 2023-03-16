جدول صلاتي التراويح والتهجد بـ المسجد النبوي لرمضان 1444

اعتمد الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

ونشرت شؤون الأئمة والمؤذنين عبر تويتر، تفاصيل الجدول، حيث تضمن صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

وفي وقت سابق، اعتمد الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

الوقوف على جاهزية الخدمات

من جانب آخر، قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، يرافقه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من قيادات الرئاسة بجولة تفقدية بالمسجد الحرام، وذلك استعدادًا لموسم رمضان المبارك.

وتفقد استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والوقوف على جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، والتأكد من سير الأعمال والخدمات داخل المسجد الحرام وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.