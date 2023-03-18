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مسلحان يقتلان أستاذًا جامعياً

جريمة قتل بالرصاص الحي تهز الشارع العراقي

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
جريمة قتل بالرصاص الحي تهز الشارع العراقي
المواطن - فريق التحرير

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قتل مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، أستاذاً جامعياً كان يقف وسط الشارع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، بعدما أخرج أحدهما مسدسه ليفرغ رصاصه مباشرة في صدره.

جريمة اغتيال مروعة

وهزت الجريمة المروعة الشارع العراقي، بعد سقوط عقيل الناصري، الأستاذ في كلية التربية، جثة هامدة أرضاً، وسط الشارع قرب منزله، بحسب ما أظهرت لقطات مصورة انتشرت خلال الساعات الماضية بين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن إدارة تويتر قامت بحذف معظمها على الفور نظرًا لما تتضمنه من مشاهد تحرض على العنف.

كما وثق الفيديو المروع، اقتراب شخصين كانا يمران في الطريق من الجثة، قبل أن يسارع أحدهما إلى الاتصال بالإسعاف على ما يبدو.

إعلان وزارة التربية والتعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في بيان أمس الجمعة، تلقيها خبر اغتيال الأستاذ في الكلية التربوية المفتوحة.

فيما أكد مصدر أمني أن مسلحين فتحوا النار عليه قرب منزله وسط الناصرية.

حملة اغتيالات

وقد أعادت تلك الجريمة إلى أذهان العراقيين حملة الاغتيالات الواسعة التي طالت ناشطين وإعلاميين خلال السنوات الثلاث الماضية.

يذكر أن العراق شهد منذ 2019 مع انطلاق ما عرف آنذاك بثورة تشرين، عشرات عمليات الاغتيال والخطف أيضاً التي طالت ناشطين شاركوا في الحراك أو حتى إعلاميين، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى فصائل وميليشيات موالية لإيران.

وغالبًا ما تمر تلك الاغتيالات دون محاسبة، أو التوصل إلى الفاعل في بلد يفتك الفساد والمحسوبيات في العديد من مفاصله.

 

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