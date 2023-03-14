جريمة قتل بشعة بطلاها تلميذتان في ألمانيا

كشفت الشرطة الألمانية أن تلميذتين اعترفتا بطعن رفيقتهما البالغة 12 عامًا حتى الموت، في قضية أثارت صدمة في البلاد.

تفاصيل الجريمة

ووفقًا لوسائل إعلام، فُقد أثر الضحية التي عُرّف عنها باسمها الأول لويز، بعد ظهر السبت إثر مغادرتها منزل صديقة لها قرب مدينة فرويدنبرغ في ولاية شمال الراين – وستفاليا في غرب ألمانيا.

وعُثر على جثة لويز في اليوم التالي في منطقة حرجية قريبة من منزلها.

سبب الوفاة

وتابع المدعي العام في كوبلنز ماريو مانفيلر في مؤتمر صحفي: “توفيت الطفلة نتيجة جروح عدة بسكين تسببت لها بنزيف”، مضيفًا أنه “لا يوجد ما يشير إلى تعرضها لأي انتهاك جنسي”.

ولفت فلوريان لوكر، رئيس قسم جرائم القتل في شرطة كوبلنز، إلى أن فتاتين تبلغان 12 و13 عامًا اعترفتا بارتكاب جريمة القتل.

الاعتراف بالجريمة

وأدرف لوكر أن الفتاتين: “أدلتا بتصريحات حول الأمر وفي النهاية اعترفتا بالجريمة”.

واسترسل مانفيلر أن الفتاتين كانتا على معرفة بالضحية لويز، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بسبب عمر المتهمتين، إذ أن الفتاتين دون الـ14 عامًا، وهي السن الدنيا التي يتيح القانون في البلاد تحميل أصحابها مسؤولية جنائية.

صادم للغاية

وأكمل مانفيلر أن المحققين لم يعثروا بعد على السكين أو السكاكين المستخدمة في الهجوم.

وقال للصحفيين: “هذا بالطبع عمل غير عادي وصادم للغاية حتى بالنسبة لنا”.