Icon

إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة Icon لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض Icon الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية Icon النيابة العامة: للمستهلك حق طلب التعويض عن المنتج المغشوش Icon تنبيه من عاصفة ركامية وتساقط كثيف للبرد على الرياض Icon إبراهيموفيتش يعود إلى المنتخب السويدي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان الجناة أصدقاءها في المدرسة

جريمة قتل تهز ألمانيا والضحية عمرها 12 عامًا 

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
جريمة قتل تهز ألمانيا والضحية عمرها 12 عامًا 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشرطة الألمانية، أن تلميذتين اعترفتا بطعن زميلة لهما تبلغ 12 عامًا حتى الموت، في قضية أثارت صدمة في البلاد، وقد فُقد أثر الضحية، التي عُرف عنها اسمها الأول لويز، بعد ظهر السبت الماضي، إثر مغادرتها منزل صديقة لها قرب مدينة فرويدنبرغ في ولاية شمال الراين- وستفاليا في غرب ألمانيا.

وعُثر على جثة لويز في اليوم التالي في منطقة قريبة من منزلها، وقال المدعي العام في كوبلنز ماريو مانفيلر في مؤتمر صحفي: توفيت الطفلة نتيجة جروح عديدة بسكين تسببت لها بنزيف، مضيفًا أنه لا يوجد ما يشير إلى تعرضها لأي انتهاك جنسي.

وأشار فلوريان لوكر، رئيس قسم جرائم القتل في شرطة كوبلنز، إلى أن فتاتين تبلغان 12 و13 عامًا اعترفتا بارتكاب جريمة القتل، مضيفًا أن الفتاتين أدلتا بتصريحات حول الأمر وفي النهاية اعترفتا بالجريمة.

جريمة قتل تهز ألمانيا والضحية عمرها 12 عامًا 

صدمة في المجتمع الألماني

وأضاف مانفيلر أن الفتاتين كانتا على معرفة بالضحية لويز، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بسبب عمر المتهمين، إذ إن الفتاتين دون الـ14 عامًا، وهي السن الدنيا التي يتيح القانون في البلاد تحميل أصحابها مسؤولية جنائية.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد تسببت جريمة القتل تلك في صدمة داخل المجتمع الألماني، بسبب عمر مرتكبي الضحية الصغير.

جريمة قتل تهز ألمانيا والضحية عمرها 12 عامًا 

الجرائم في ألمانيا

وبحسب تقرير لدويتش فيله في 2022 تحت عنوان ألمانيا تزداد تطرفًا؟ قالت إن هناك مستوى غير مسبوق للجرائم ذات الدوافع السياسية، وقد شهدت ألمانيا مستوى مرتفعًا جديدًا للجرائم ذات الدوافع السياسية والدينية.

وتم تسجيل ما يزيد قليلًا عن أكثر من 55 ألف جريمة ذات خلفية سياسية على مدار العام، وتسببت جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات في ارتفاع نسبة الجرائم بشكل عام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار أفقدها البصر
العالم

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار...

العالم
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق في العالم
غرائب

طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق...

غرائب
مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا
غرائب

مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا

غرائب
ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض
أخبار رئيسية

ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة...

أخبار رئيسية
وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية...

حصاد اليوم
كل ما تود معرفته عن كأس هيرو سانتوش
الرياضة

كل ما تود معرفته عن كأس هيرو...

الرياضة