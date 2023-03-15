جسم غريب بالسماء يثير هلعًا بدولة عربية

شرورة وجازان الأعلى حرارة بـ 32 مئوية وطريف الأدنى الجدعان: رؤية المملكة داعمة للمستثمرين والفرصة متاحة أمام إيران وقت اللياقة توزع 58 مليون ريال أرباحاً على المساهمين وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية رونالدو في مهمة جديدة للرياضة السعودية خارج الملاعب البحري توزع 246 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات أوبك حالات تستوجب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة بوينج تعلن تفاصيل صفقة طائرات مع صندوق الاستثمارات بـ 37 مليار دولار
تسبب ظهور جسم غريب متوهج في إثارة حالة من الهلع، بمحافظة سورية، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل صور محيرة لجسم متوهج ظهر في سماء طرطوس وقبلها في اللاذقية.
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ولقطات فيديو لجسم مجهول الهوية، يضيء في سماء محافظة طرطوس السورية، فيما ذكر آخرون أنه تمت مشاهدته في سماء مدينة اللاذقية أيضًا.
وتظهر اللقطات جسمًا متوهجًا يميل لونه إلى الأحمر المتلهب في سماء طرطوس الساحلية، ما أثار الهلع عند الكثيرين.
وذكر حساب الفلكية العربية السورية عبر فيسبوك، أن ظهور جسم مضيء في سماء محافظة طرطوس السورية قد يكون مصدره شعلة مصانع أو شعلة باخرة انعكست على ذرات الماء المتبلورة في الغيوم وشُكل هذا الجسم وفي النهاية هي ظاهرة طبيعية سببها الأعمال البشرية تحدث بسماء أكثر من دولة، وبعد البحث والتدقيق تبين أنة منطاد جوي”.
وفي الوقت الذي استغرب فيه السكان هذه الظاهرة، انتهز آخرون الفرصة للتحدث حول “الصحون الفضائية”، بينما علق آخرون باقتراب نهاية العالم أو بانفجار بركان ما في مدينة طرطوس.