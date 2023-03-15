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ظاهرة طبيعية سببها الأعمال البشرية

جسم غريب بالسماء يثير هلعًا بدولة عربية

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
جسم غريب بالسماء يثير هلعًا بدولة عربية
المواطن - فريق التحرير

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تسبب ظهور جسم غريب متوهج في إثارة حالة من الهلع، بمحافظة سورية، بعدما انتشرت عبر مواقع التواصل صور محيرة لجسم متوهج ظهر في سماء طرطوس وقبلها في اللاذقية.

جسم متوهج

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ولقطات فيديو لجسم مجهول الهوية، يضيء في سماء محافظة طرطوس السورية، فيما ذكر آخرون أنه تمت مشاهدته في سماء مدينة اللاذقية أيضًا.

وتظهر اللقطات جسمًا متوهجًا يميل لونه إلى الأحمر المتلهب في سماء طرطوس الساحلية، ما أثار الهلع عند الكثيرين.

ظهور جسم مضيء

وذكر حساب الفلكية العربية السورية عبر فيسبوك، أن ظهور جسم مضيء في سماء محافظة طرطوس السورية قد يكون مصدره شعلة مصانع أو شعلة باخرة انعكست على ذرات الماء المتبلورة في الغيوم وشُكل هذا الجسم وفي النهاية هي ظاهرة طبيعية سببها الأعمال البشرية تحدث بسماء أكثر من دولة، وبعد البحث والتدقيق تبين أنة منطاد جوي”.

وفي الوقت الذي استغرب فيه السكان هذه الظاهرة، انتهز آخرون الفرصة للتحدث حول “الصحون الفضائية”، بينما علق آخرون باقتراب نهاية العالم أو بانفجار بركان ما في مدينة طرطوس.

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