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بسبب فرض نظام التقاعد الجديد

جلسة برلمانية لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
جلسة برلمانية لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
المواطن - فريق التحرير

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يصوّت البرلمان، اليوم الاثنين، على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بهدف إسقاطها بسبب قرارها تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد.

استمرار المظاهرات

من غير المتوقع نجاح مساعي المعارضة بإسقاط الحكومة، لكن في الميدان احتمال استمرار خروج التظاهرات سيكون قائماً بعد جلسة البرلمان.

يستعد مراقبو حركة الملاحة الجوية للبدء في إضراب اليوم الاثنين، حيث دعت هيئة الطيران المدني إلى إلغاء 30 % من الرحلات الجوية في مطار أورلي قرب العاصمة، و20 % من الرحلات في مطار مرسيليا جنوب البلاد.

إضرابات تشل فرنسا

كما دعا مراقبو الامتحانات الثانوية إلى البدء في إضراب بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم غد الاثنين، لكن النقابات العمالية دعتهم إلى إلغاء الإضراب وعدم التأثير على الطلاب.

وتجمّع مئات المعارضين للمشروع في وسط العاصمة باريس، أمس الأحد، في تحرّك يرمي إلى ممارسة الضغط على السلطة.

دفاع الحكومة

وسعت السلطة التنفيذية الفرنسية، أمس الأحد، إلى الدفاع عن قرارها تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، وذلك عشية التصويت الحاسم في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) على مذكّرتي حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، عن أمله بأن يسلك مشروعه تعديل نظام التقاعد الذي يُمكن أن يتمّ تبنّيه في البرلمان من دون تصويت اعتبارا من الاثنين مساره الديمقراطي حتى النهاية.

بيان الإليزيه

وأشار قصر الإليزيه في بيان إلى أن رئيس الجمهورية أعرب عن أمله بأن يتمكن النص المتعلّق بنظام التقاعد من سلوك مساره الديمقراطي حتى النهاية باحترام الجميع.

ومنذ أن أعلنت الحكومة، الخميس، تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير القانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، يتفاقم غضب معارضي التعديل الذين ينظّمون احتجاجات منذ منتصف يناير ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

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