جماهير الأهلي المصري تنتقد إدارة محمود الخطيب

انتقدت جماهير الأهلي المصري، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد الخسارة القاسية للفريق الأحمر أمام نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 5-2 اليوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يسقط في أرض صنداونز فاز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على ضيفه الأهلي المصري 5-2 اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا. ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#صنداونز_الأهلي | #دوري_أبطال_أفريقيا #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/VQmpi3LA8z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2023

المطالبة بصفقات قوية

وصبت جماهير المارد الأحمر جام غضبها على إدارة الخطيب بسبب تقاعسها في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية مثل ضم مهاجم قوي لتعويض تراجع مستوى كل من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، بجانب تراجع مستوى الحارس محمد الشناوي مما دفع الجماهير للمطالبة بضم حارس جيد ومدافع ولاعب جناح بسبب عدم مشاركة البرازيلي برونو سافيو مع الفريق كذلك.

وتأزم موقف الأهلي في البطولة الإفريقية، حيث أصبح مطالب بالفوز على فريقي القطن الكاميروني والهلال السوداني في آخر جولتين بدور المجموعات، مع فوز صن داونز على الهلال في السودان في الجولة الخامسة من دور المجموعات للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز ضد الأهلي المصري

وفي مباراة اليوم، بدأ صن داونز سريعًا ونجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب مارسيلو أليندي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ثم سجل المصري محمد شريف هدف التعادل لـ الأهلي المصري في الدقيقة الـ13 من تصويبة قوية.

ونجح بعدها اللاعب ثيمبا زواني في إحراز الهدف الثاني لـ صن داونز في الدقيقة الـ24 من عمر مباراة صن داونز ضد الأهلي، وأضاف بعدها الفريق الجنوب إفريقي الهدف الثالث من تصويبة قوية للاعب تيبوهو موكيانا في الدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني لـ الأهلي من مجهود فردي مميز في الدقيقة الـ61، ثم سجل اللاعب بيتر شالوليلي الهدف الرابع لنادي صن داونز في الدقيقة الـ73 بعد خطأ دفاعي من لاعبي الأهلي.

وعاد نفس اللاعب شالويلي ليضيف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة الـ89 على يمين الحارس محمد الشناوي من تصويبة قوية.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ماميلودي صن داونز 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما يتواجد النادي الأهلي المصري في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين.