Icon

إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة Icon لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض Icon الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية Icon النيابة العامة: للمستهلك حق طلب التعويض عن المنتج المغشوش Icon تنبيه من عاصفة ركامية وتساقط كثيف للبرد على الرياض Icon إبراهيموفيتش يعود إلى المنتخب السويدي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا بعد 20 جولة

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا بعد 20 جولة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل جماهير نادي الاتحاد دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

جمهور الاتحاد يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 20 جولة، وجاء كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ360 ألفًا و 766 مشجعًا من 10 مباريات على ملعبه.

جماهير الاتحاد
جماهير الاتحاد – المصدر @ittihad

وحل النصر ثانيًا خلف الاتحاد بـ184 ألفًا و926 مشجعًا، ثم العدالة بـ118 ألفًا و83 مشجعًا، يليه الفتح بـ108 آلاف و313 مشجعًا، ثم الهلال بـ76 ألفًا و412 مشجعًا، يليه التعاون بـ75 ألفًا و342 مشجعًا ثم الطائي بـ73 ألفًا و52 مشجعًا.

ويحتل الرائد المركز الثامن بـ71 ألفًا و672 مشجعًا، ثم الوحدة بـ71 ألفًا و376 مشجعًا، يليه الخليج بـ61 ألفًا و376 مشجعًا، والشباب بـ56 ألفًا و497 مشجعًا، الاتفاق 49 ألفًا و996 مشجعًا، أبها 38 ألفًا و250 مشجعًا، ضمك بـ36 ألفًا و542 مشجعًا، الباطن بـ34 ألفًا و599 مشجعًا، والفيحاء 27 ألفًا و183 مشجعًا.

جماهير النصر
جماهير النصر – المصدر @AlNassrFC

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، ثم النصر بـ46 نقطة، ثم الشباب بـ43، الهلال بـ36 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويتواجد الفتح في المركز السادس بـ32 نقطة، ثم الطائي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الاتفاق برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء وأبها، ثم الوحدة بـ21 نقطة، ثم الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار أفقدها البصر
العالم

قصة البلوجر سارة بعد تعرضها لإطلاق نار...

العالم
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق في العالم
غرائب

طفل عبقري قد يصبح أصغر خريج حقوق...

غرائب
مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا
غرائب

مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا

غرائب
ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض
أخبار رئيسية

ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة...

أخبار رئيسية
وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية...

حصاد اليوم
كل ما تود معرفته عن كأس هيرو سانتوش
الرياضة

كل ما تود معرفته عن كأس هيرو...

الرياضة