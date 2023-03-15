جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا بعد 20 جولة

تواصل جماهير نادي الاتحاد دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

جمهور الاتحاد يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الحضور الجماهيري بعد مرور 20 جولة، وجاء كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ360 ألفًا و 766 مشجعًا من 10 مباريات على ملعبه.

وحل النصر ثانيًا خلف الاتحاد بـ184 ألفًا و926 مشجعًا، ثم العدالة بـ118 ألفًا و83 مشجعًا، يليه الفتح بـ108 آلاف و313 مشجعًا، ثم الهلال بـ76 ألفًا و412 مشجعًا، يليه التعاون بـ75 ألفًا و342 مشجعًا ثم الطائي بـ73 ألفًا و52 مشجعًا.

ويحتل الرائد المركز الثامن بـ71 ألفًا و672 مشجعًا، ثم الوحدة بـ71 ألفًا و376 مشجعًا، يليه الخليج بـ61 ألفًا و376 مشجعًا، والشباب بـ56 ألفًا و497 مشجعًا، الاتفاق 49 ألفًا و996 مشجعًا، أبها 38 ألفًا و250 مشجعًا، ضمك بـ36 ألفًا و542 مشجعًا، الباطن بـ34 ألفًا و599 مشجعًا، والفيحاء 27 ألفًا و183 مشجعًا.

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، ثم النصر بـ46 نقطة، ثم الشباب بـ43، الهلال بـ36 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويتواجد الفتح في المركز السادس بـ32 نقطة، ثم الطائي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الاتفاق برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء وأبها، ثم الوحدة بـ21 نقطة، ثم الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ9 نقاط.