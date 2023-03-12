جماهير الاتحاد تدافع عن رومارينيو

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حرصت جماهير نادي الاتحاد على دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي رومارينيو، بعد الأنباء المتداولة بشأن إمكانية إيقافه، بسبب أزمة المنشطات.
وأُثيرت حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين، بشأن احتمالية إيقاف رومارينيو، بسبب تناول المنشطات، وذلك بعدما قاد الاتحاد لتحقيق الفوز على النصر في جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي.
ونشر أحد مشاهير “تيك توك” يُدعى عماد الشافعي، مقطع فيديو، أكد من خلاله أن لجنة المنشطات ستصدر قرارًا بإيقاف النجم البرازيلي، وتساءل إذا كان إيقافه بسبب تسجيله لهدف في مرمى فريق محدد!.
وتواصل الجماهير التفاعل مع هذه الأنباء، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم رومارينيو ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وأشادت باللاعب البرازيلي، الذي يُعد من الركائز الأساسية في تشكيل الاتحاد.
ودافعت الجماهير عن النجم البرازيلي، وأكدت أنه من أفضل اللاعبين التزامًا سواء داخل الملعب أو خارجه، وطالبت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات، التي قد تُشتت تركيزه.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، ويطمح اللاعبين لمواصلة التألق وحصد اللقب.