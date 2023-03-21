جماهير الاتحاد تطلب التعاقد مع نيمار

طلبت جماهير نادي الاتحاد من إدارة أنمار الحائلي التحرك والتعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك ردًّا على اهتمام النصر بضم الكرواتي لوكا مودريتش واهتمام الهلال بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جماهير الاتحاد تناشد بالتحرك لضم نيمار

ودشن جمهور الاتحاد وسم “نيمار” حيث طالبوا إدارة الحائلي عبر “تويتر” بالتحرك وضم النجم البرازيلي كون الاتحاد ناد عريق في الكرة السعودية ولا يقل أهمية عن الهلال والنصر المتحركان بقوة في الميركاتو لضم اللاعبين ميسي ومودريتش على الترتيب.

العميد يراقب نجم الريال

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يفكر في التعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو يفكر في التعاقد مع النجم البلجيكي صاحب الـ32 عامًا كونه يعاني من عدم اللعب بصورة منتظمة مع ريال مدريد منذ الانضمام للنادي الإسباني في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ويرغب الاتحاد كذلك في ضم الإيفواري ويلفريد زاها لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي، حيث في حال لم يتعاقد الاتحاد مع زاها سيتجه لضم النجم البلجيكي.