جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران
انتقدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، أداء الحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي أدار مباراة أصفر الرياض أمس أمام نادي الاتحاد في الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقبل تعيين لاهوز، كانت جماهير أصفر الرياض أعربت عن عدم رضاها على أداء الحكم المحلي، مطالبين إدارة مسلي آل معمر باستقطاب أفضل الحكام الأجانب حتى لا يخسر الفريق نقاطًا تؤثر على منافسته في بطولة دوري روشن.
وتداول مجموعة كبيرة من جماهير أصفر الرياض مقطع فيديو لـ ركلة جزاء للاعب عبدالله مادو لم تُحتسب بعد عرقلته من قبل مدالله العليان لاعب نادي الاتحاد، منتقدين الحكم لاهوز وبقية حكام تقنية الفيديو حيث لم يحتسبوها.
وعلقت عليها فئات عريضة من الجماهير قائلين: ” غاب الحكم المحلي حتى يأتي الأفضل ويُعطينا حقوقنا ولكن لايزال الفريق يُعاني”.
وكان الناقد الرياضي محمد العنزي المعروف بانتمائه لـ النصر علق على تلك اللقطة قائلًا في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” كيف لا يحتسبها الحكم الإسباني، علامة استفهام كبيرة على أدائه وأداء بقية حكام تقنية الفيديو”.
وكان النجم البرازيلي رومارينيو سجل هدف الفوز لـ الاتحاد في شباك نادي النصر في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة، بعد تلقيه تمريرة متقنة من اللاعب أحمد شراحيلي.
ويستعد النصر لمواجهة نادي أبها يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2023، حيث تُقام المباراة على ملعب مرسول بارك في الرياض.