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مع انتقاد أداء الحكم الإسباني ماتيو لاهوز

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، أداء الحكم الإسباني ماتيو لاهوز الذي أدار مباراة أصفر الرياض أمس أمام نادي الاتحاد في الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقبل تعيين لاهوز، كانت جماهير أصفر الرياض أعربت عن عدم رضاها على أداء الحكم المحلي، مطالبين إدارة مسلي آل معمر باستقطاب أفضل الحكام الأجانب حتى لا يخسر الفريق نقاطًا تؤثر على منافسته في بطولة دوري روشن.

ركلة جزاء لم تُحتسب لـ مادو

وتداول مجموعة كبيرة من جماهير أصفر الرياض مقطع فيديو لـ ركلة جزاء للاعب عبدالله مادو لم تُحتسب بعد عرقلته من قبل مدالله العليان لاعب نادي الاتحاد، منتقدين الحكم لاهوز وبقية حكام تقنية الفيديو حيث لم يحتسبوها.

وعلقت عليها فئات عريضة من الجماهير قائلين: ” غاب الحكم المحلي حتى يأتي الأفضل ويُعطينا حقوقنا ولكن لايزال الفريق يُعاني”.

وكان الناقد الرياضي محمد العنزي المعروف بانتمائه لـ النصر علق على تلك اللقطة قائلًا في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” كيف لا يحتسبها الحكم الإسباني، علامة استفهام كبيرة على أدائه وأداء بقية حكام تقنية الفيديو”.

وكان النجم البرازيلي رومارينيو سجل هدف الفوز لـ الاتحاد في شباك نادي النصر في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة، بعد تلقيه تمريرة متقنة من اللاعب أحمد شراحيلي.

عبدالله مادو - النصر والاتحاد

النصر يواجه أبها الثلاثاء

ويستعد النصر لمواجهة نادي أبها يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2023، حيث تُقام المباراة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

 

 

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