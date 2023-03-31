جماهير النصر: فهد الهريفي أفضل من ارتدى القميص رقم 8 بتاريخ النادي

اختارت جماهير نادي النصر، فهد الهريفي نجم أصفر الرياض السابق كأفضل لاعب ارتدى القميص رقم 8 في تاريخ النادي.

ووجه حساب “متجر نادي النصر” عبر “تويتر” سؤالًا لمتابعيه بمناسبة حلول يوم 8 رمضان أمس حيث قال: “رقم 8 ارتبط بنجوم وأساطير خدموا النادي، شاركونا نجم لا يُمكن تنساه حمل هذا القميص”.

فهد الهريفي الموسيقار

واتفقت فئات عريضة من جماهير النصر على أن الهريفي أو كما يُلقب بـ “الموسيقار” هو أفضل لاعب ارتدى للقميص رقم 8 طوال مسيرته مع أصفر الرياض.

ولعب الهريفي مع نادي النصر خلال الفترة من عام 1984 إلى 2000، كما شارك مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعد الهريفي أول لاعب سعودي يسجل في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل في نسخة عام 2000 في شباك نادي ريال مدريد الإسباني في مباراة انتهت بفوز الريال بنتيجة 3/ 1.

وحقق الهريفي مع النصر 3 ألقاب في الدوري السعودي و3 ألقاب في كأس الملك، وبطولتين في كأس الخليج للأندية، وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.