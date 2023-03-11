جماهير الهلال بعد الفوز على التعاون: الدوري ما يروح

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجماهير الهلال وهي تهتف لفريقها وتُطالب اللاعبين بالتمسك بالمنافسة على الفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي، بعد الفوز على التعاون أمس برباعية دون رد في الجولة العشرين من عمر المسابقة.
ونشر الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو لجماهير أزرق الرياض وهي تقول: “بالروح بالروح، الدوري ما يروح”.
وانطلقت مواجهة التعاون ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وسط تشجيع جماهيري كبير.
وسيطر الأزرق على اللعب، قبل أن ينجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي، ويهز شباك التعاون عند الدقيقة 32 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة.
وانتفض سكري القصيم، وكاد فهد الرشيدي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 39، إلا أنها مرت أمام المرمى، وتمكن إيغالو من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتأخر التعاون ضد الهلال.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الزعيم بقوة، ونجح ميشيل ديلغادو في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وكاد إيغالو أن يهز الشباك بالهدف الرابع عند الدقيقة 57، ولكن مايلسون تصدى لكرته.
وضغط التعاون أملًا في تقليص الفارق، ومرت كرة خطيرة أعلى المرمى عند الدقيقة 72، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 84، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وتألق دفاع الأزرق وأبعد فرصة خطيرة.
وأنقذت العارضة الهدف الرابع، قبل أن ينجح محمد القحطاني في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة التعاون ضد الهلال بنتيجة 4/ 0.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس.