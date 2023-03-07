جماهير الهلال تطالب بمعاقبة بيتروس

طالبت جماهير الهلال، لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب الفتح وذلك بعد تدخله العنيف على قدم سالم الدوسري لاعب الهلال خلال مباراة الفريقين أمس في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ليست المرة الأولى من بيتروس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب البرازيلي وهو يدهس قدم سالم الدوسري حيث تسبب في إصابة قوية للأخير أثناء سريان أحداث المباراة.

ونشرت بعض من جماهير الهلال لقطات سابقة للتدخلات العنيفة التي قام بها بيتروس ضد لاعبي الهلال حينما كان لاعبًا لنادي النصر، حيث تسبب في تدخل منهم في إصابة قوية لسلمان الفرج في مباراة سابقة بين الهلال والنصر في بطولة كأس السوبر السعودي قبل عامين من الآن.

جدير بالذكر أن الهلال كان خسر من الفتح بنتيجة هدفين لهدف، حيث يتواجد الهلال في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما يتواجد الفتح في المركز السادس في جدول الترتيب.

رسالة حساب الفتح

وكان حساب نادي الفتح، في “تويتر” وجه رسالة مثيرة إلى نادي الهلال، وذلك بعد خسارة الأخير من النموذجي في الجولة الـ18 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

وقال حساب النموذجي عبر “تويتر” : ” معليش يا وصيف العالم، عايدي كلا واحد”.