جماهير الهلال: تياجو نيفيز أفضل من ارتدى رقم 7 بتاريخ النادي

استعاد جمهور الهلال، فترة تألق اللاعب البرازيلي تياجو نيفيز مع أزرق الرياض، وذلك بعد توجيه سؤال لهم حول هوية أفضل لاعب ارتدى القميص رقم 7 في تاريخ النادي العاصمي.

ووجه حساب ” منبر الهلال” سؤالًا إلى جماهيره ومتابعيه عبر “تويتر” مع حلول يوم 7 رمضان، قائلًا: ” برأيك من هو أفضل من ارتدى القميص رقم 7 في تاريخ النادي؟”.

تياجو نيفيز يتفوق على سلمان الفرج

ورغم تواجد سلمان الفرج في قائمة المتنافسين، لكن معظم الجماهير اتفقت على أن نيفيز كان الأفضل في تاريخ النادي الذي ارتدى القميص رقم 7، رغم قصر مدة تواجده في النادي حيث لعب لأزرق الرياض في ولايتين، كل ولاية استمرت عامين، حيث كانت الولاية الأولى خلال الفترة من 2009 إلى 2011، والولاية الثانية كانت في الفترة من 2013 إلى 2015.

ألقاب نيفيز مع الهلال

وفاز نيفيز مع الهلال بـ 4 ألقاب وهم ” الدوري السعودي مرتين وكأس ولي العهد، وكأس الملك”، كما سبق لـ نيفيز اللعب في صفوف أندية ” فلوميننسي البرازيلي، هامبورغ الألماني، الجزيرة الإماراتي، كروزيرو البرازيلي، جريميو البرازيلي”.

وعلى المستوى الدولي، لعب نيفيز مع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم خلال الفترة من 2008 إلى عام 2012.

يذكر أن تياجو نيفيز خاض آخر تجاربه الكروية مع نادي سبورت البرازيلي في موسم 2020/2021.