جماهير الهلال ردًا على عرض الاتحاد الخرافي: نريد ميسي

طالبت جماهير نادي الهلال إدارة فهد بن نافل بضرورة التدخل وحسم صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد تقديم نادي الاتحاد عرضًا خرافيًا لضم بطل كأس العالم 2022 في صيف العام الحالي.

عرض الاتحاد الخرافي لضم ميسي

وذكرت صحيفة ” ماركا” الإسبانية نقلًا عن الصحفي خوان فونتيس أن الاتحاد على استعداد لتقديم راتب سنوي قدره 94 مليون دولار أمريكي للنجم الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يسعى لضم النجم الأرجنتيني، لتعويض عدم تمكن نمور جدة من ضم البرازيلي رونالدو في عام 2007 بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.

رد الهلاليين

دشن جمهور الهلال قبل قليل وسمًا أثار تفاعلًا كبيرًا في “تويتر” بعنوان ” جمهور الهلال يريد ميسي”، حيث أعربوا عن رغبتهم في تحرك إدارة فهد بن نافل سريعًا لحسم الصفقة قبل تحرك نادي الاتحاد.

وفي سياق آخر، يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك كوسيلة لإقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء في صفوف الفريق الباريسي.