Icon

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم Icon أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود Icon تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo Icon قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن Icon حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو Icon إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة Icon توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية Icon هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا Icon نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مباراة الفريقين اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

جماهير فرانكفورت تشتبك مع شرطة مدينة نابولي

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
جماهير فرانكفورت تشتبك مع شرطة مدينة نابولي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دخل مشجعو نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في شجار مع شرطة مدينة نابولي الإيطالية، وذلك قبل مباراة الفريقين مساء اليوم الأربعاء في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مرحلة الإياب.

وعرضت وسائل الإعلام الإيطالية مقاطع فيديو للشجار الذي دار بين مشجعي فرانكفورت والشرطة الإيطالية حيث ألقى المشجعون الألمان قنابل دخانية ومفرقعات على الشرطة الإيطالية، بينما ردت الأخيرة بالغاز المسيل للدموع.

وكشفت بعض من وسائل الإعلام الألمانية والإيطالية أن بعضًا من مشجعي نادي أتالانتا الإيطالي دخلوا وساندوا المشجعين الألمان في اشتباكهم ضد جماهير نابولي والشرطة الإيطالية، بسبب العداوة التاريخية بين جمهوري فريقي نابولي وأتالانتا.

مباراة الذهاب بين نابولي وفرانكفورت

وكان فريق الجنوب الإيطالي، فاز السبت الماضي على نادي أتالانتا بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، أحرزها كل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا واللاعب الكوسوفي أمير رحماني.

ويحتل فريق الجنوب الإيطالي، المركز الأول في ترتيب الكالتشيو برصيد 68 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن نادي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة الذهاب بين نابولي وفرانكفورت في ألمانيا، نجح النيجيري فيكتور أوسمين، في إحراز الهدف الأول لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز فريق الجنوب الإيطالي من تقدمه بتسجيله الهدف الثاني عبر اللاعب الإيطالي جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء.

وحافظ فريق الجنوب الإيطالي على فوزه بنتيجة 2/ 0، ليقترب بقوة من الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن
العالم

ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو...

العالم
ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني
المجتمع

ترقية أبناء الشيخ سعد بن ناله القرني

المجتمع
تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية
السعودية اليوم

تحذير من إساءة استعمال الوثائق السرية الحكومية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة
السعودية اليوم

وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية...

السعودية اليوم
السعودية اليوم

تدريب 3 آلاف موجه طلابي لتنمية قدراتهم...

السعودية اليوم