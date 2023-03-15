جماهير فرانكفورت تشتبك مع شرطة مدينة نابولي

دخل مشجعو نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في شجار مع شرطة مدينة نابولي الإيطالية، وذلك قبل مباراة الفريقين مساء اليوم الأربعاء في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مرحلة الإياب.

وعرضت وسائل الإعلام الإيطالية مقاطع فيديو للشجار الذي دار بين مشجعي فرانكفورت والشرطة الإيطالية حيث ألقى المشجعون الألمان قنابل دخانية ومفرقعات على الشرطة الإيطالية، بينما ردت الأخيرة بالغاز المسيل للدموع.

وكشفت بعض من وسائل الإعلام الألمانية والإيطالية أن بعضًا من مشجعي نادي أتالانتا الإيطالي دخلوا وساندوا المشجعين الألمان في اشتباكهم ضد جماهير نابولي والشرطة الإيطالية، بسبب العداوة التاريخية بين جمهوري فريقي نابولي وأتالانتا.

مباراة الذهاب بين نابولي وفرانكفورت

وكان فريق الجنوب الإيطالي، فاز السبت الماضي على نادي أتالانتا بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، أحرزها كل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا واللاعب الكوسوفي أمير رحماني.

ويحتل فريق الجنوب الإيطالي، المركز الأول في ترتيب الكالتشيو برصيد 68 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن نادي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة الذهاب بين نابولي وفرانكفورت في ألمانيا، نجح النيجيري فيكتور أوسمين، في إحراز الهدف الأول لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز فريق الجنوب الإيطالي من تقدمه بتسجيله الهدف الثاني عبر اللاعب الإيطالي جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء.

وحافظ فريق الجنوب الإيطالي على فوزه بنتيجة 2/ 0، ليقترب بقوة من الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال.