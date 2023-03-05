جماهير ليفربول توجه رسالة إلى رونالدو بعد هزيمة اليونايتد بسباعية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجماهير ليفربول الإنجليزي، وهي توجه رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، بعد فوز الريدز على مانشستر يونايتد اليوم بسباعية دون رد في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وظهرت جماهير الريدز في الفيديو وهي تُحيي رونالدو بعد المعاملة السيئة من قبل مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج التي تسببت في رحيل النجم البرتغالي عن اليونايتد والانضمام إلى النصر مطلع يناير الماضي.

رسالة جماهير ليفربول

وقالت جماهير الريدز لنجم نادي النصر: “فلتحيا يا رونالدو”.

وحقق المصري محمد صلاح نجم الريدز إنجازًا مميزًا في مباراة الريدز ومانشستر يونايتد التي أُقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح نجح في إحراز الهدفين الرابع والسادس لفريق الريدز في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، ليُصبح الهداف التاريخي لـ الريدز في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفًا في 205 مباريات متخطيًا روبي فاولر نجم ليفربول السابق الذي سجل 128 هدفًا في 266 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح كذلك أول لاعب من الريدز يُحرز في 6 مباريات متتالية في جميع المسابقات أمام نادي مانشستر يونايتد.