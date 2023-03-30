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ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ صباحاً
جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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عقدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر العادي والخامس عشر غير العادي، والذي تخلله استعراض منجزات الجمعية خلال 20 عامًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس فيصل سيف الدين السمنودي، أن الجمعية تمكنت من خدمة أكثر من 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا، وساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف برنامج التحول وبرنامج جودة الحياة عبر عدة برامج وأنشطة تنفذها الجمعية.

13 جائزة محلية وإقليمية

وذكر السمنودي أن الجمعية حصدت 13 جائزة محلية وإقليمية نظير تميزها على صعيد الأداء الاجتماعي والمؤسسي.

وناقش الاجتماع جهود الجمعية في مواكبة المتغيرات المحيطة بالأسرة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية عبر منظومة ومتكاملة من الحلول النوعية المبتكرة والمؤثرة في المجتمع للوصول الى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين تشمل غير الناطقين باللغة العربية.

واستعرض المهندس بندر القحطاني، رئيس لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، مهام وأهداف اللجنة والآلية التي تتبعها اللجنة لتدقيق تقارير أداء الجمعية ونتائج أعمال اللجنة التي قد اعتمدت أربعة تقارير أداء، وبلغت نسبة تنفيذ التوصيات 100%.

كما استعرض خالد قامة، رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية، أهم أهداف اللجنة ومهامها ونتائج أعمال اللجنة التي عقدت 6 اجتماعات ونفذت التوصيات التي تم إصدارها بنسبة 100%, وتطرق الأستاذ فايز الحربي المشرف المالي للجمعية إلى التقرير المالي وتقرير المحاسب القانوني، وقد بلغت نسبة المصروفات خلال العام 2022 على الأنشطة 85.44% من اجمالي الواردات ونسبة المصروفات العمومية والإدارية 7.06% فقط.

الموازنة التقديرية

كما استعرض فايز الموازنة التقديرية للعام 2023 والتي تعتزم الجمعية خلالها الى خفض المصروفات العمومية والإدارية لتصل الى نسبة 5% من اجمالي المصروفات.

واستعرض مدير عام جمعية المودة تقرير أداء الجمعية المدقق والمعتمد للعام 2022، والتي بلغ نسبة إنجاز المستهدف فيها 93%، وتم اعتماده من قبل أعضاء اللجنة العمومية، كذلك جرى الاطلاع على ملخص الخطة التنفيذية للعام 2023 وأهم مستهدفاتها وقضايا التركيز التي تعمل عليها الجمعية خلال العام والمبادرات والمشاريع التي بلغت 91 مشروعًا بنسبة ابتكار 35% لتباشر الجمعية من خلالها قضايا التركيز ليتم من خلالها خدمة أكثر من 85 ألف مستفيد للعام 2023 لتحسين جودة حياة الأسرة وأفرادها.

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