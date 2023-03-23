جمعية المودة تطلق حملة رمضان القيم 2 في رمضان 1444هـ

أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة حملة رمضان القيم 2 للموسم الثاني في حلة جديدة وبرامج نوعية يبث من خلالها أكثر من 170 مادة توعوية تهدف إلى ترسيخ مكارم الأخلاق من وحي القرآن وغرس المودة والرحمة كأساس متين للتعاملات بين أفراد الأسرة لتقوية الأواصر الأسرية والتراحم بين أفرادها كما تسلط الحملة الضوء على دور القيم العظيم في تحقيق الاستقرار النفسي لأفراد الأسرة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل سيف الدين السمنودي إلى أن الموسم الأول من رمضان القيم والذي تم إطلاقه في العام 2022م لاقى رواجاً واسعاً حيث بلغت نسبة المشاهدات والوصول إلى المواد الإعلامية أكثر من 1,600,000 مشاهده.

حملة رمضان القيم 2

ومن خلال رمضان القيم 2 تهدف الجمعية للوصول إلى مشاهدات أكبر لتصل الرسائل القيمية إلى كافة الأسر.

ومن أبرز البرامج لهذا العام، برنامج رحلة في بين النبوة والذي يستهدف ان يوجه الأسرة اليوم إلى كيفية تطبيق خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته في بيوتنا ومع أهلنا، كما تقدم الجمعية حلقات صوتية من برنامج صناعة الحب والذي يهدف إلى تقديم القيم التي تعزز من الروابط الأسرية وشعور أفرادها بالحب والألفة.

كما تقدم الحملة حوارات قيمية مع أبرز المختصين في مجال الأسرة لتحاورهم وتقدم للمشاهدين أهم الوسائل التي تقود الأسرة وأفرادها إلى الاستقرار الأسري والنفسي والتوازن في حياتهم لتحسين جودة حياتهم.

واختتم السمنودي سائلاً الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا في أفضل الشهور ويعيده علينا أعواماً مديدة على المسلمين أجمعين.