جمعية ريف تُدشّن 8 أدلة معرفية وحقائب تدريبية في التمكين المجتمعي

أطلقت مبادرة “تمكين” التابعة لجمعية تنمية المجتمعات الريفية ريف مبادرة دعم المحتوى المعرفي “الأدلة المعرفية في التمكين المجتمعي المحلي”.

وتشتمل المبادرة على ثمانية أدلّة وحقائب تدريبية معرفية تم إعدادها من أجل تأهيل الكفاءات في مجال التمكين المجتمعي، حيث ترتكز على عدد من المجالات أهمها: المشاركة، التعليم الذاتي، التمكين، التطبيق العملي.

وتحمل هذه الأدلّة والحقائب العناوين التالية:

تدشين 8 أدلة معرفية وحقائب تدريبية

– الدليل التطبيقي لتخطيط المشاريع التنموية للمجتمعات المحلية.

– الدليل المفاهيمي والتشغيلي للتعرف على المفاهيم المحورية لإنجاح المبادرات التنموية.

– دليل منهجية تقييم ودراسة الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية.

– دليل جذب الموارد المالية وكتابة العروض التمويلية.

– حقيبة تأهيل أخصائي تخطيط المشاريع التنموية.

– حقيبة تدريب ورفع كفاءة أخصائي دراسة الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية.

– حقيبة رفع كفاءة الجمعيات في مجال جذب التمويل.

– وأخيرًا: دليل الحقائب التدريبية لتأهيل خبراء التمكين المجتمعي.

يُذكر أنه قد تم تدشين وإطلاق المبادرة في يوم الاثنين 21 / 08 / 1444 الموافق 13 / 03 / 2023 من خلال الموقع الإلكتروني التابع لمبادرة “تمكين” برعاية كريمة من نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الشريعة ومجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد بن علي العليان وبحضور المدير التنفيذي لجمعية ريف، الأستاذ: أسامة آل زعير.

إثراء العمل التنموي

وتسعى مبادرة “تمكين” منذ تدشينها إلى إثراء العمل التنموي بما يتواكب مع رؤية وأهداف المملكة العربية السعودية 2030 ويحقق أهدافها وتطلّعاتها.