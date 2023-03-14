جمعية ريف تُدشّن 8 أدلة معرفية وحقائب تدريبية في التمكين المجتمعي

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 إلى مطار غازي عنتاب المقاتلات الجوية السعودية ترافق قاذفة بي-52 الاستراتيجية الأمريكية براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار طرق الرياض تكتسي الأبيض تمهيدًا لتجربة التبريد لقطات لجريان السيول بمحافظة حقل
أطلقت مبادرة “تمكين” التابعة لجمعية تنمية المجتمعات الريفية ريف مبادرة دعم المحتوى المعرفي “الأدلة المعرفية في التمكين المجتمعي المحلي”.
وتشتمل المبادرة على ثمانية أدلّة وحقائب تدريبية معرفية تم إعدادها من أجل تأهيل الكفاءات في مجال التمكين المجتمعي، حيث ترتكز على عدد من المجالات أهمها: المشاركة، التعليم الذاتي، التمكين، التطبيق العملي.
وتحمل هذه الأدلّة والحقائب العناوين التالية:
– الدليل التطبيقي لتخطيط المشاريع التنموية للمجتمعات المحلية.
– الدليل المفاهيمي والتشغيلي للتعرف على المفاهيم المحورية لإنجاح المبادرات التنموية.
– دليل منهجية تقييم ودراسة الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية.
– دليل جذب الموارد المالية وكتابة العروض التمويلية.
– حقيبة تأهيل أخصائي تخطيط المشاريع التنموية.
– حقيبة تدريب ورفع كفاءة أخصائي دراسة الاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية.
– حقيبة رفع كفاءة الجمعيات في مجال جذب التمويل.
– وأخيرًا: دليل الحقائب التدريبية لتأهيل خبراء التمكين المجتمعي.
يُذكر أنه قد تم تدشين وإطلاق المبادرة في يوم الاثنين 21 / 08 / 1444 الموافق 13 / 03 / 2023 من خلال الموقع الإلكتروني التابع لمبادرة “تمكين” برعاية كريمة من نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الشريعة ومجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد بن علي العليان وبحضور المدير التنفيذي لجمعية ريف، الأستاذ: أسامة آل زعير.
وتسعى مبادرة “تمكين” منذ تدشينها إلى إثراء العمل التنموي بما يتواكب مع رؤية وأهداف المملكة العربية السعودية 2030 ويحقق أهدافها وتطلّعاتها.