Icon

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية Icon حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
للمشاركة في دوري الأبطال

جمهور الاتحاد يترقب استخراج الرخصة الآسيوية

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
جمهور الاتحاد يترقب استخراج الرخصة الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير الاتحادية، إنهاء الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لأزمة استخراج الرخصة الآسيوية، من أجل المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

استخراج الرخصة الآسيوية

وتسابق إدارة الحائلي الزمن؛ لتسوية الالتزامات المالية واجبة السداد قبل نهاية المهلة المحددة، لاستخراج الرخصة الآسيوية يوم 31 مارس، لتجنب حرمانه من المشاركة في دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.

أنمار الحائلي
الحائلي – المصدر @ittihad

جماهير الاتحاد تنتظر

وأكد الإعلامي عثمان أبو بكر خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، أن إدارة نادي الاتحاد ستعلن يوم الخميس المقبل، الحصول على الرخصة الآسيوية، بعد دعم قوي، الأمر الذي أثار سعادة الجماهير التي تطمح لحسم الأمر سريعًا.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر spl

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع تصريحات عثمان أبو بكر، لتصبح “الرخصة الآسيوية” ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وكتب فهد آل زيدان: “خطوة واحدة تفصل العميد عن الرخصة الآسيوية.. والله يكثر خير إدارة”.

ونشرت سارة الاتحادية صورة للرخصة الآسيوية لعام 2015، وعلقت قائلة: ” بنسبة 99% النادي سيستخرج الرخصة الآسيوية.. يا رب دعواتكم”، وكتب آخر: “بخصوص الرخصة الآسيوية، الإدارة تبذل جهدًا كبيرًا، والأمور لحد الآن طيبة.. الله يتممه”.

الرخصة الآسيوية لنادي الاتحاد 2015
الرخصة الآسيوية للاتحاد في 2015

العميد يتألق

على الجانب الآخر، يسير الاتحاد بشكل مميز هذا الموسم، حيث توج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، كما ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم