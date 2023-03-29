جمهور الاتحاد يترقب استخراج الرخصة الآسيوية

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تترقب الجماهير الاتحادية، إنهاء الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لأزمة استخراج الرخصة الآسيوية، من أجل المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.
وتسابق إدارة الحائلي الزمن؛ لتسوية الالتزامات المالية واجبة السداد قبل نهاية المهلة المحددة، لاستخراج الرخصة الآسيوية يوم 31 مارس، لتجنب حرمانه من المشاركة في دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.
وأكد الإعلامي عثمان أبو بكر خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”، أن إدارة نادي الاتحاد ستعلن يوم الخميس المقبل، الحصول على الرخصة الآسيوية، بعد دعم قوي، الأمر الذي أثار سعادة الجماهير التي تطمح لحسم الأمر سريعًا.
وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع تصريحات عثمان أبو بكر، لتصبح “الرخصة الآسيوية” ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وكتب فهد آل زيدان: “خطوة واحدة تفصل العميد عن الرخصة الآسيوية.. والله يكثر خير إدارة”.
ونشرت سارة الاتحادية صورة للرخصة الآسيوية لعام 2015، وعلقت قائلة: ” بنسبة 99% النادي سيستخرج الرخصة الآسيوية.. يا رب دعواتكم”، وكتب آخر: “بخصوص الرخصة الآسيوية، الإدارة تبذل جهدًا كبيرًا، والأمور لحد الآن طيبة.. الله يتممه”.
على الجانب الآخر، يسير الاتحاد بشكل مميز هذا الموسم، حيث توج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، كما ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.