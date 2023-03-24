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وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان

جموع المصلين بالمسجد النبوي تؤدي صلاة أول جمعة في رمضان المبارك

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
جموع المصلين بالمسجد النبوي تؤدي صلاة أول جمعة في رمضان المبارك
المواطن - واس

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أدى جموع المصلين بالمسجد النبوي الشريف اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

منظومة خدمات متكاملة

وامتلأت أروقة المسجد النبوي وساحاته وأسطحه منذ وقت مبكر بالمصلين، حيث جندت الخدمات والطاقات من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة لخدمة المصلين.

وحشدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل طاقاتها وإمكاناتها لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين، بدايةً من فتح أبواب المسجد وتهيئة سطحه وساحاته لاستقبال المصلين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل والسقيا، بالإضافة لمضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على أكمل وجه، إلى جانب نشر موظفيها في ساحة المسجد النبوي لتنظيم حشود القادمين للمسجد النبوي، وفتح الممرات داخل المسجد النبوي وساحاته.

توفير سبل الراحة

وشرعت جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في توفير كل السُبل لراحة الزائرين والمصلين من أهالي المدينة المنورة والمقيمين والزوار،سعياً لتحقيق كل ما يمكِّن قاصدي المسجد النبوي من أداء عباداتهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والطمأنينة، وتأتي هذة الخدمات ضمن حزمة المبادرات والأنشطة والفعاليات الإنسانية والاجتماعية التي تنفذها الجهات الحكومية تحت مظلة وقف ” خير المدينة”.

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