جنوح سفينة بقناة السويس والهيئة تدفع بـ4 قاطرات توقعات بموجة برد قادمة: لا يغركم الدفء المعاش حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش باريس سان جيرمان يحدد سعرًا خرافيًا لبيع مبابي توقعات باستمرار الأمطار والأتربة المثارة حتى نهاية الأسبوع المقبل وزيرة خارجية ألمانيا تقع بموقف محرج في الهند البنك المركزي يعلن مواعيد العمل في رمضان وإجازة عيدي الفطر والأضحى لاجئو أوكرانيا يعيشون حياة الأثرياء في النمسا السجن 10 سنوات لمن يبيع مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا التشكيل الرسمي لـ مباراة ليفربول ضد مان يونايتد
أعلنت هيئة قناة السويس، يوم الأحد، عن جنوح سفينة حاويات في القناة المصرية، من دون أن تؤثر على سير حركة المرور في الممر المائي.
وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات MSC ISTANBUL، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.
وأفاد المسؤول المصري أنه “بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنًا والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.
وطمأن ربيع الجميع بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.
وأكد ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.