جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة منذ سنوات

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، نقلاً عن السلطات السويسرية قولها، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت إصابة بمرض جنون البقر في منطقة جريسون شرقي البلاد.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أخذت السلطات عينة من بقرة (12 عامًا) يوم 27 فبراير عند ذبحها ضمن برنامج لرصد مرض جنون البقر.
وأفادت المنظمة ومقرها باريس بأن اختبار مادة جذع الدماغ التي أخذت من البقرة أظهر إيجابية العينة، وصنفت الحالة على أنها “لانمطية”.
وتم اكتشاف الحالة، وهي لبقرة كانت مسجلة للذبح، خلال مراقبة روتينية لجنون البقر في إقليم جراوبوندين. وأكد مكتب سلامة الأغذية أنه جرى حرق الجيف وبالتالي لا تشكل أي خطر على الحيوانات الأخرى أو البشر”.
وانتشر مرض جنون البقر بين قطعان الماشية في بريطانيا ودول أوروبية أخرى في التسعينيات. وقد يؤدي اكتشاف حالات لانمطية في بعض الأحيان إلى فرض قيود تجارية مؤقتة.
والنوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون. ويمكن أن يسفر استهلاك اللحوم الملوثة بجنون البقر عن إصابة البشر بمرض كروتزفيلد جاكوب القاتل.