جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة منذ سنوات

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، نقلاً عن السلطات السويسرية قولها، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت إصابة بمرض جنون البقر في منطقة جريسون شرقي البلاد.

اكتشاف الحالة

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أخذت السلطات عينة من بقرة (12 عامًا) يوم 27 فبراير عند ذبحها ضمن برنامج لرصد مرض جنون البقر.

وأفادت المنظمة ومقرها باريس بأن اختبار مادة جذع الدماغ التي أخذت من البقرة أظهر إيجابية العينة، وصنفت الحالة على أنها “لانمطية”.

وتم اكتشاف الحالة، وهي لبقرة كانت مسجلة للذبح، خلال مراقبة روتينية لجنون البقر في إقليم جراوبوندين. وأكد مكتب سلامة الأغذية أنه جرى حرق الجيف وبالتالي لا تشكل أي خطر على الحيوانات الأخرى أو البشر”.

فرض قيود مؤقتة

وانتشر مرض جنون البقر بين قطعان الماشية في بريطانيا ودول أوروبية أخرى في التسعينيات. وقد يؤدي اكتشاف حالات لانمطية في بعض الأحيان إلى فرض قيود تجارية مؤقتة.

والنوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون. ويمكن أن يسفر استهلاك اللحوم الملوثة بجنون البقر عن إصابة البشر بمرض كروتزفيلد جاكوب القاتل.