جهود إنسانية وأمنية يجسدها رجال الأمن بأروقة المسجد الحرام تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة فنزويلا أنشطة متنوعة ضمن فعاليات موسم رمضان بالرياض قتلى وجرحى في حريقين منفصلين بإسطنبول السديس: سخرنا كافة الإمكانات لخدمة قاصدي المسجد الحرام بايرن ميونخ يُعلن تعيين توماس توخيل مدربًا حتى 2025 مقيم في الجوف: رمضان في السعودية أكثر روحانية وترابطًا اجتماعيًا لابورتا عن عودة ميسي: أبواب برشلونة مفتوحة السديس: نجاح خطة الجمعة بامتياز وبتناغم مع القطاعات لإدارة الحشود بمعايير عالمية الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر
يقدم رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام جهودا كبيرة لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك حيث يقوم أفراد هذه القوة المنتشرين في المسجد الحرام وساحاته وأدواره وأروقة المسجد الحرام للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين وكبار السن فضلاً عن إرشاد بتسهيل حركتهم وتنقلهم.
#فيديو| أمن منيع محكم و#يسر_وطمأنينة.#وزارة_الداخلية#واس_عام pic.twitter.com/axKku8Staq
— واس العام (@SPAregions) March 24, 2023
ووثقت عدسة واس بعضاً من هذه الجهود التي تلقى تقديرا من قاصدي بيت الله الحرام بالدعاء بأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لهم من أعمال أمنية وإنسانية.
يذكر أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أعدت خطة أمنية متكاملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المحور الأمني والمحور التنظيمي والمحور الإنساني وجميعها يتم العمل بها وفقًا للخطط المعدة كل في مهامه من خلال تكثيف الوجود الأمني الرسمي والسري لتوفير الأمن والطمأنينة للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام ومساعدتهم على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، من خلال المتابعة التقنية على مدار الساعة عبر الكاميرات المنتشرة في كل أدوار وساحات المسجد الحرام، وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته للمحافظة على انسيابية الحركة وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك التأكد من خلو المشايات والمسارات المخصصة للمشاة من الجلوس، إضافة إلى تقديم الأعمال الإنسانية من إرشاد ومساعدة كبار السن والعجزة والمرضى وغيرهم.