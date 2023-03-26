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جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل
المواطن - فريق التحرير

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يواصل رجال المرور، عملهم في تنظيم الحركة المرورية في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة وهطول الأمطار التي تشهدها العديد من المناطق مع بداية شهر رمضان الكريم.

وأظهرت صور، جهود رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية في منطقة حائل، أثناء هطول الأمطار.

وظهر الأبطال وهم يرتدون الأغطية الواقية غير مبالين بهطول الأمطار، من أجل تسهيل حركة المركبات والسير.

الدراسة عن بعد

وكانت إدارة تعليم حائل، أعلنت استمرار الدراسة عن بعد اليوم الأحد؛ بسبب تقارير الأرصاد بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

كما قررت جامعة حائل، تحويل الدراسة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد)، اليوم الأحد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت جامعة حائل إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، قررت الجامعة تحويل الدراسة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد)، اليوم الأحد في كافة كليات الجامعة بالمركز الرئيس، بمدينة حائل، والفروع.

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