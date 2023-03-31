جهود متواصلة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة

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كثف الدفاع المدني جهوده في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة للمحافظة على سلامة الزوار والمعتمرين والمصلين، والتدخل السريع للتعامل مع الحالات الطارئة ونقلها إلى المراكز الإسعافية ومعالجة أي مخاطر قد تواجههم .
جهود مستمرة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/etROJZ3td0
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 31, 2023
وتعمل المديرية العامة للدفاع المدني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة قطاعات وزارة الداخلية الخدمية والأمنية على راحة ضيوف الرحمن من الداخل والخارج خلال شهر رمضان المبارك وتسهيل أدائهم نسكهم بيسر وطمأنينة.
ونشر المدني، لقطات مصورة من داخل الحرم المكي الشريف، توثق جهود فرق الدفاع المدني لحفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
من جانبه، قال المقدم نايف بن أحمد الشريف، ممثل الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، إن قوات الدفاع لمدني تنتشر في الحرم المكي الشريف، في العديد من النقاط، بحسب ما يتطلبه الموقف، وتقديم يد العون والمساعدة لزوار بيت الله الحرام.