البايرن يستعد للإعلان عن التعاقد مع توخيل إيلون ماسك وترامب ضحايا احتيال شركة بلوك أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21 كريستيان جوانكا الأكثر تسديدًا أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل في رمضان جهود مكثفة لرجال المرور خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي خروف وقفة .. أبرز عادات الشعوب في استقبال رمضان المنتخب المصري يسعى لمواصلة تفوقه على مالاوي مانشستر سيتي قد يفقد هالاند ضد ليفربول
نشر المرور السعودي لقطت توثق جهود رجاله خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، مضيفًا: تنظيم، توجيه، وانسيابية.
وبينت الصور جهود رجال المرور في تنظيم الطرق وتوجيه قائدي المركبات، فيما اتسمت الحركة بالانسيابية.
وأدّت جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم أول صلاة جمعة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وكثفت جميع إدارات المسجد الحرام جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين، وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين.