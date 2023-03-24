جهود مكثفة لرجال المرور خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي

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نشر المرور السعودي لقطت توثق جهود رجاله خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، مضيفًا: تنظيم، توجيه، وانسيابية.
وبينت الصور جهود رجال المرور في تنظيم الطرق وتوجيه قائدي المركبات، فيما اتسمت الحركة بالانسيابية.
وأدّت جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم أول صلاة جمعة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة متكاملة من الخدمات.
وكثفت جميع إدارات المسجد الحرام جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين، وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين.
رجل بالف راجل
يعطيكم العافيه