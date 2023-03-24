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تمثلت في تنظيم وتوجيه قائدي المركبات

جهود مكثفة لرجال المرور خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
جهود مكثفة لرجال المرور خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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نشر المرور السعودي لقطت توثق جهود رجاله خلال وقت صلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف، مضيفًا: تنظيم، توجيه، وانسيابية.

وبينت الصور جهود رجال المرور في تنظيم الطرق وتوجيه قائدي المركبات، فيما اتسمت الحركة بالانسيابية.

أول جمعة في رمضان

وأدّت جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم أول صلاة جمعة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وكثفت جميع إدارات المسجد الحرام جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، مع تهيئة الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة، حيث شهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى تدفق أعداد المصلين، وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين.

 

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  • رجل بالف راجل

    يعطيكم العافيه

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