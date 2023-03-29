جهود مكثفة للدفاع المدني بالحرمين الشريفين خلال رمضان

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كثف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على دور الإيواء في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين لمراقبة جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق خلال شهر رمضان المبارك.
فيديو | الدفاع المدني في الحرمين الشريفين يكثف أعمال الإشراف الوقائي لسلامة ضيوف الرحمن#الإخبارية pic.twitter.com/RCh8KgwIeg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023
تأتي جهود الدفاع المدني بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ .
وحرص الدفاع المدني على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة ومنع وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي للعاملين فيها و لزوار الحرمين الشريفين.