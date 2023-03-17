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السيتي سيواجه بايرن ميونخ في مباراتي ربع النهائي

جوارديولا: قرعة دوري أبطال أوروبا صعبت الأمور لـ مانشستر سيتي

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
جوارديولا: قرعة دوري أبطال أوروبا صعبت الأمور لـ مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن قرعة دوري أبطال أوروبا، صعبت الأمور بالنسبة لفريقه عندما كشفت عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني في مباراتي دور ربع النهائي.

وقال جوارديولا تعقيبًا على القرعة: “المواجهة ستكون صعبة لأن بايرن ميونخ يمتلك عناصر مميزة، وخبرات على أعلى مستوى، القرعة صعبت من أمور مانشستر سيتي كثيرًا”.

وتابع المدرب الإسباني: “دائمًا أُساند اللاعبين، ولكن أي لاعب يقول أنا ويهتم لنفسه فقط، أتجاهله تمامًا”.

قرعة دوري أبطال أوروبا لمباريات دور الثمانية

وستقام مباريات دور ربع النهائي في مرحلة الذهاب يوم 11 إبريل حيث يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني في إنجلترا، ويلعب بنفيكا البرتغالي ضد إنتر ميلان الإيطالي في البرتغال في الذهاب.

مانشستر سيتي ضد لايبزيج - مان سيتي - هالاند

وفي يوم الأربعاء 12 إبريل، سيلعب ميلان ضد مواطنه نابولي في ملعب السان سيرو، بينما يلعب ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي في إسبانيا في جولة الذهاب.

وتُقام مباريات إياب دور الثمانية بعد الكشف عن نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا، يومي 18 و19 إبريل، حيث يلعب تشيلسي ضد الريال ونابولي ضد ميلان يوم 18، بينما يلعب إنتر ميلان ضد بنفيكا وبايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي يوم 19.

ومن المقرر أن يلعب المتأهل من الديربي الإيطالي ضد الفائز من لقاء إنتر ميلان وبنفيكا، فيما يصطدم الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي أمام الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

ويُقام ذهاب الدور نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، على أن يكون النهائي يوم 10 يونيو.

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان - دوري أبطال أوروبا

 

 

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