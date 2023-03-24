جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن بشهر رمضان

استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

الالتزام بالتعليمات

وأكدت الجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، منوهة إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.