نصائح لعلاج الصداع والعطش في رمضان اعتقال مؤسس تيرا الملاحق من الإنتربول لفتة من أمير الرياض لوزير الشؤون الإسلامية أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان 1037000 مستفيد من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في أول أيام مضان جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى طلائع ضيوف الرحمن بشهر رمضان رمضان في الباحة: فوانيس وبسطات طعام وتكافل اجتماعي 54 هدفًا تمنح هاري كين لقب الهداف التاريخي عقب لقاء إيطاليا وإنجلترا اعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء في رمضان 10 دقائق مواعيد العمل بمكتبة الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان
استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وأكدت الجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، منوهة إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.